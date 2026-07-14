Il 14 luglio si celebra San Camillo de Lellis, patrono degli infermieri e degli ospedali. Nato in Abruzzo, trascorse la giovinezza nel gioco e in comportamenti dissoluti. Successivamente, ebbe una conversione che portò a dedicare la vita alla cura dei malati. La sua trasformazione influenzò profondamente le pratiche assistenziali, lasciando un segno duraturo nel settore sanitario. La sua figura è ricordata come esempio di impegno e dedizione nel servizio ai bisognosi.

Patrono degli infermieri e degli ospedali, il santo abruzzese visse una giovinezza segnata dal vizio del gioco prima di una radicale conversione che rivoluzionò per sempre l’assistenza ai malati. Patrono universale degli infermieri, degli ospedali e dei malati, San Camillo de Lellis ebbe una grande conversione dopo una gioventù sregolata e dissoluta. Fu il fondatore dei Ministri per gli infermi per la cura dei sofferenti nel corpo. Nacque a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550 come secondogenito tanto atteso dai genitori nobili e in là negli anni. La madre morì quando lui aveva 13 anni. Fu avviato alla carriera militare per seguire la strada del padre, che morì quando aveva 20 anni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 14 luglio: San Camillo de Lellis: da una vita dissoluta, alla cura dei malati

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Santo del Giorno – 14 Luglio 2026 San Camillo de Lellis | Gocce di Luce

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