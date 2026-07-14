Un odontoiatra senza abilitazione operava a Barletta. Il Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo di oltre 2,7 milioni di euro nei suoi confronti. La misura riguarda beni mobili e immobili riconducibili alla persona coinvolta. L'indagine ha accertato che l’odontoiatra esercitava senza aver ottenuto l’abilitazione richiesta dalla legge. La procedura si è conclusa con il sequestro disposto dal giudice per impedire la disponibilità di eventuali profitti derivanti dall’attività non autorizzata.

Sequestro di beni per un odontoiatra non abilitato a Barletta. TRANI (ITALPRESS) – Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo di oltre 2,7 milioni di euro nei confronti di un odontoiatra esercitante a Barletta, privo di abilitazione. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani, riguarda beni e disponibilità della società da lui rappresentata. Questa operazione si inserisce in un’indagine portata avanti dai Finanzieri del Comando Provinciale Barletta Andria Trani. L’azione si è resa necessaria dopo che sono state rilevate irregolarità e l’esercizio abusivo della professione da parte del soggetto coinvolto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Odontoiatra di Barletta senza abilitazione arrestato: sequestrati beni per oltre 2,7 milioni euro.

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