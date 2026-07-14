Il film più atteso degli ultimi anni sarà nelle sale a partire da giovedì 16 luglio. In alcuni cinema di Bologna saranno proposti quiz, premi e visioni speciali in occasione dell’uscita. La pellicola ha generato grande attesa tra il pubblico, con numerosi eventi promozionali programmati prima dell’apertura ufficiale. La distribuzione prevede diverse proiezioni in città, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli eventi collaterali.

Una manciata di giorni all’arrivo in sala del film più atteso degli ultimi anni. Giovedì 16 luglio arriva in diversi cinema bolognesi il kolossal di Christopher Nolan The Odyssey, la cui lavorazione ha attraversato sei paesi, anche l’Italia (Favignana nelle Egadi, Lipari, Vulcano e Panarea alle Eolie e il porto turistico di Ostia) e si è conclusa con l’utilizzo record di 610 chilometri di pellicola Imax. In particolare al Cinema Odeon di via Mascarella, la prima proiezione sarà alle 17.15, ma è alla visione in versione originale e con sottotitoli delle 20.45 che si terrà un epico quiz per "mettere alla prova il proprio multiforme ingegno per diventare l’eroeeroina della serata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Odissea, cresce l’attesa. Quiz, premi e visioni speciali

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