Ieri sera al Museo Amaranto si è svolta una serata dedicata ai tifosi, con premi, cori e momenti di festa. La presenza di pubblico ha riempito la sala, creando un’atmosfera di allegria e condivisione. Nel corso dell’evento, Tavernelli si è distinto conquistando premi e applausi, mentre la curva della Sud ha contribuito a mantenere vivo lo spirito della festa. La serata ha richiamato ricordi di passate occasioni di incontro e celebrazione.

Al Museo Amaranto una serata da vecchi tempi: premi, cori e facce felici. Tavernelli si prende tutto, la Sud si prende l’anima della festa Oh, ieri sera al Museo Amaranto pareva d’esse tornati ai tempi belli: sala piena, gente contenta e un monte di amaranto che manco al lavaggio sbagliavi colore. Il re della serata? Camillo Tavernelli, e chi sennò. Gli hanno dato la “Rovesciata d’oro” e ormai mancava solo che gli stendessero il tappeto rosso da via Madonna del Prato fino allo stadio. Premio meritato, perché quando c’era da accende la miccia davanti, il tifernate spesso c’ha levato le castagne dal fuoco. E poi diciamolo: uno che regge pure i quiz sull’Arezzo senza impappinassi, qualcosa di serio ce l’ha davvero.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tavernelli piglia tutto: quiz, premi e applausi. In curva già gli fanno il monumento

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