Perseo celebra i suoi 21 anni con un'iniziativa rivolta ai clienti, che prevede un quiz digitale con premi in palio. Il gioco si svolge online, coinvolgendo i partecipanti in un quiz a risposta rapida. I premi disponibili per questo fine settimana includono elettrodomestici e gift card. I clienti interessati possono partecipare seguendo le istruzioni fornite dall'azienda sui canali ufficiali.

? Punti chiave Come funziona il gioco digitale per vincere i premi?. Quali elettrodomestici e gift card sono in palio questo weekend?. Dove si svolgerà il momento clou del gioco dei pacchi?. Chi può partecipare al quiz interattivo tramite l'app ufficiale?.? In Breve Eventi previsti per 8, 9 e 10 maggio dalle ore 17:00.. Premi includono gift card da 250 euro, elettrodomestici e pratiche per city bike.. Partecipazione tramite app dedicata per rispondere a quesiti su sport e cultura.. Iniziativa celebra venti anni di legame con la comunità locale del centro.. Il Centro Commerciale Perseo festeggia i suoi 21 anni con un concorso a premi che inizierà venerdì 8 maggio, coinvolgendo i visitatori attraverso un gioco interattivo basato su applicazioni mobili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perseo festeggia 21 anni: quiz digitale e premi per i clienti

Notizie correlate

Very Mobile festeggia i sei anni con un regalo ai clientiROMA – Un traguardo importante per Very Mobile che, in occasione del sesto compleanno, ribalta ancora una volta le aspettative: è il festeggiato a...

Spotify festeggia 20 anni, dalla rivoluzione digitale alla leadership nello streamingFino al 2013 Spotify utilizzava un logo differente da quello attuale, che oggi tutti conosciamo.