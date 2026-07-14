Occhi puntati su Oyarzabal | tutti i numeri dell’ultima stagione della prima alternativa a Kolo Muani

Oyarzabal ha registrato ottimi numeri nella scorsa stagione, giocando sia in Liga che in Europa League. I dati mostrano la sua capacità di contribuire offensivamente, rendendolo una possibile alternativa a Kolo Muani, valutato circa 50 milioni di euro dal PSG. La Juventus segue con interesse le sue prestazioni, mantenendo aperta la possibilità di un trasferimento in vista della prossima campagna. La società bianconera continua a monitorare il mercato per rafforzare l’attacco.

di Luca Fioretti Il fantasista spagnolo è nel mirino dei bianconeri: i dati tra Liga ed Europa League ne confermano la caratura internazionale. La Juventus continua a pianificare il proprio futuro offensivo, mantenendo viva una strategia di attesa per il primo obiettivo Randal Kolo Muani, valutato dal PSG circa 50 milioni di euro. Se i parigini non dovessero concedere sconti, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali è pronto a virare sulle alternative di lusso. Tra queste, il nome più suggestivo è senza dubbio quello di Mikel Oyarzabal, fantasista della Real Sociedad gradito per duttilità e intelligenza tattica, il cui acquisto resta però in salita per i costi considerati molto elevati dal club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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