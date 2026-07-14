Juve su Balogun un centometrista per Spalletti Ma è davvero un' alternativa a Kolo Muani?

Notizia in breve

La Juventus sta valutando l'acquisto di Balogun come possibile sostituto di Kolo Muani, con l’obiettivo di trovare un attaccante compatibile con le richieste dell’allenatore. La trattativa si scontra con richieste considerate eccessive, le preferenze dei giocatori e un budget limitato a causa di cessioni non concluse. La società sta cercando di completare il reparto offensivo, ma ancora non ci sono accordi definitivi.