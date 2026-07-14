Juve su Balogun un centometrista per Spalletti Ma è davvero un' alternativa a Kolo Muani?

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando l'acquisto di Balogun come possibile sostituto di Kolo Muani, con l’obiettivo di trovare un attaccante compatibile con le richieste dell’allenatore. La trattativa si scontra con richieste considerate eccessive, le preferenze dei giocatori e un budget limitato a causa di cessioni non concluse. La società sta cercando di completare il reparto offensivo, ma ancora non ci sono accordi definitivi.

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Tra richieste ritenute eccessive, volontà dei giocatori e budget limitato dalle mancate cessioni, la Juve continua il casting per il nuovo centravanti da regalare a Spalletti. In prima fila, nonostante i messaggi inviati da Giovanni Carnevali al Psg, resta Randal Kolo Muani, che spinge per tornare alla Continassa, ma per il quale i francesi non retrocedono dalla cifra di 50 milioni. Alle sue spalle resiste Sorloth dell'Atletico Madrid, per cui, comunque, la richiesta resta alta: 40 milioni. Così, i dirigenti bianconeri valutano anche il profilo di Folarin Balogun, centravanti americano del Monaco, valutato una cinquantina di milioni,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve su Balogun, un "centometrista" per Spalletti. Ma è davvero un'alternativa a Kolo Muani?
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