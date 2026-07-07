Juventus e PSG non hanno ancora raggiunto un accordo per il trasferimento di Kolo Muani. La trattativa resta aperta, mentre la possibilità di acquistare Sorloth come alternativa esiste, anche se l’Atletico ha richiesto una cifra elevata. La richiesta dell’Atletico per il norvegese è considerata importante e potrebbe influenzare le decisioni delle squadre interessate.

di Francesco Spagnolo Juve e PSG non hanno ancora trovato l’accordo per Kolo Muani. La pista Sorloth resta possibile, ma la richiesta dell’Atletico è importante. La sessione di mercato estiva entra nel vivo e la Juventus è fortemente concentrata sul restyling del proprio reparto offensivo. La dirigenza bianconera vuole regalare a Spalletti un centravanti di caratura internazionale capace di garantire un bottino di gol importante. In cima alla lista dei desideri di Carnevali c’è sempre un obiettivo ben preciso, ma la trattativa sta incontrando i primi veri ostacoli. Al momento, infatti, manca ancora il definitivo accordo economico per Kolo Muani, poiché la valutazione del cartellino e le richieste sull’ingaggio creano una distanza temporanea ma significativa tra i club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - C’è distanza fra Juve e PSG per Kolo Muani: Sorloth l’alternativa. La richiesta dell’Atletico per il norvegese

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