Nvidia ha ridotto del 50% o più la lista delle aziende a cui può esportare i suoi prodotti, coinvolgendo società in Singapore, Malesia e Giappone. La decisione riguarda strumenti tecnologici e ha effetti immediati sulla distribuzione internazionale. L’azienda ha comunicato di aver eliminato numerose entità dalla lista, senza specificare i motivi ufficiali. La mossa si inserisce in un quadro di restrizioni più ampio, con un’attenzione particolare alla Cina.

Un dimezzamento, anche di più. La decisione di Nvidia di cancellare più della metà delle aziende a cui esportare i suoi strumenti fa rumore. La società ha eliminato entità che operavano tra Singapore, Malesia e Giappone. Il timore è sempre lo stesso: la Cina. O meglio, la paura che il know how del colosso americano venisse trasferito a Pechino tramite sotterfugi, senza il consenso necessario. Così l’azienda di Hensen Juang ha effettuato un test per vedere chi avesse i requisiti per continuare a ricevere materiale di intelligenza artificiale. A superarlo è stato meno del 50%, ma chi è stato respinto – parliamo soprattutto delle piattaforme cloud specializzate per far arrivare chip in Cina – potrà ripresentarsi dopo aver colmato le lacune. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nvidia dimezza la lista delle aziende per l’export (e c’è di mezzo la Cina)

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