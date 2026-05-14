Apple Tesla Nvidia | Trump in Cina si porta dietro mezzo Pil d’Europa

Il 15 maggio 2026, a Pechino, Donald Trump è arrivato accompagnato da diplomatici, consiglieri e funzionari, mentre si svolgono incontri ufficiali tra le autorità cinesi e rappresentanti americani. Tra i temi discussi ci sono le attività di aziende come Apple, Tesla e Nvidia, che sono considerate importanti nel contesto delle relazioni economiche tra i due paesi. La visita si inserisce in un momento di attenzione internazionale sulle dinamiche commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina.

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Pechino, 15 maggio 2026 – Donald Trump non è arrivato a Pechino soltanto accompagnato da diplomatici, consiglieri e funzionari. Con lui è sbarcata un’altra America: meno visibile nelle cerimonie ufficiali, certo, ma molto più influente. È l’America dei grandi gruppi tecnologici, della finanza, dell’industria e delle piattaforme. In una parola, il potere economico degli Stati Uniti. Al seguito del presidente figure come Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink e altri manager di primo piano. La loro presenza ha trasformato la visita in Cina in qualcosa di diverso da un normale vertice politico. Non erano semplici accompagnatori. Non erano comparse da fotografia diplomatica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trump in Cina: l’imprevisto di Nvidia per il vertice con Xi Jinping? Domande chiave Come influenzerà la presenza di Jensen Huang i negoziati sui dazi? Perché Trump ha convocato il capo di Nvidia proprio in Alaska?... Leggi anche: Deficit/Pil, l’Istat si barrica dietro “l’autonomia” Trump arriva a Pechino con tutto il consiglio d’amministrazione degli Stati Uniti: Nvidia, Apple, Tesla, BlackRock, Goldman Sachs, Qualcomm, Boeing. Più che un vertice diplomatico, una missione delle Big Tech e della finanza nel cuore della Cina. Il viaggio si x.com Trump in Cina non andrà da solo: con lui anche Musk. Accadranno grandi coseIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump andrà in Cina domani con un gruppo di 16 tra i maggiori dirigenti di diversi settori, come Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) e Larry Fink (BlackRock). No ... affaritaliani.it Da Nvidia ad Apple: ecco i CEO che seguono Trump nella missione in CinaNon si tratta di una semplice visita diplomatica. Il viaggio di Donald Trump in Cina sta attirando l’attenzione globale grazie alla presenza di alcuni tra i più influenti CEO ... ilmessaggero.it