Ecco la lista delle storiche aziende italiane finite in mani estere sono più di mille

Radici Group, azienda chimica bergamasca con 3.000 dipendenti e oltre un miliardo di euro di fatturato, è stata acquisita da una società straniera. È l’ultima di oltre mille imprese italiane storiche finite in mani estere negli ultimi anni. La società ha annunciato la cessione senza specificare i dettagli dell’accordo. La notizia si aggiunge a un trend di acquisizioni di aziende italiane di lunga data da parte di investitori internazionali.

L’ultima preda finita nel carniere di una società straniera è Radici Group, storica azienda chimica bergamasca con 3 mila dipendenti e più di un miliardo di euro di fatturato. L’ha comprata Lone Star, un fondo texano, che ha messo a segno l’ennesimo passaggio di un pezzo del made in Italy al mondo della finanza e dell’industria internazionali. Radici si aggiunge a Golden Goose, Prima Assicurazioni, Saras, Ima, Bialetti, la rete fissa di Tim, la divisione gaming del gruppo De Agostini e ad altre decine di medie aziende la cui proprietà è finita oltre confine tra il 2024 e il 2025. Negli ultimi quattro anni, come rivelano i risultati dell’indagine di Kpmg, sono state effettuate in Italia più di 5 mila operazioni di fusione e acquisizione (M&A): in oltre 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

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