Il presidente del Napoli ha annunciato che il nuovo stadio avrà una capienza di 70.000 posti e 120 Skybox. Il progetto, già completato in un’altra area, sarà trasferito nella zona Q8, dove si sta effettuando la bonifica. La presentazione ufficiale si è svolta in una conferenza stampa, durante la quale sono stati illustrati i dettagli dell’impianto. La struttura è destinata a essere realizzata nella stessa zona, con lavori di bonifica in corso.

De Laurentiis svela i dettagli dello stadio Napoli: impianto da 70mila posti e 120 Skybox. Il progetto è già stato completato per un’altra area e risulta trasferibile nella zona Q8, dove la bonifica procede. De Laurentiis e il nuovo stadio: 70mila posti e infrastrutture premium. L’amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, e il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno illustrato la visione per il nuovo impianto durante la conferenza stampa di presentazione di Max Allegri. “Ho fatto recentemente un sopralluogo presso l’area Q8 dove è in corso una bonifica in stato avanzato. Questo terreno presenta tutte le caratteristiche per poter costruire un nuovo impianto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Nuvo stadio Napoli, De Laurentiis e Chiavelli presentano il progetto in conferenza: i dettagli

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