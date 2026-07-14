Il giorno di Allegri conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli | Squadra forte Io aziendalista? Non mi offendo L' ad Chiavelli | Progetto stadio sui suoli ex Q8 | La diretta

Allegri ha dichiarato che la squadra è forte e ha espresso soddisfazione per essere arrivato a Napoli. Durante la conferenza stampa, ha risposto a una domanda sulla sua possibile impostazione aziendalista, affermando di non offendersi. Nel frattempo, l’amministratore delegato ha annunciato che il progetto per il nuovo stadio coinvolge i terreni ex Q8.

«Questa è una squadra forte, sono felice di essere qui». È cominciata così, oggi, l'incontro di Massimiliano Allegri con la stampa nel giorno della sua presentazione a Napoli.L'allenatore è arrivato al Teatro San Carlo una ventina di minuti prima dell'orario fissato per la conferenza stampa di presentazione di questa mattina. «Sono nel teatro più antico d'Europa, del mondo: non potevo chiedere di più per il mio primo giorno a Napoli», ha detto nel corso della prima raffica di domande. Per eludere la "folla" di tifosi che era ad attenderlo davanti all'ingresso principale, poco più di una cinquantina che... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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ROMA-MILAN: CONFERENZA STAMPA MASSIMILIANO ALLEGRI | PRESS CONFERENCE | QUARTO POSTO E STARE ZITTI

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