Il presidente del Napoli ha annunciato che si concentrerà sulla realizzazione di uno stadio e di un centro sportivo, impegnandosi a lavorarci giorno e notte. Questa dichiarazione è stata fatta durante la presentazione della maglia celebrativa del Centenario. Ha anche ripercorso i vent’anni di gestione, evidenziando i progressi sportivi ed economici del club.

Aurelio De Laurentiis guarda al futuro del Napoli e fissa le priorità per il secondo secolo di storia del club. A margine della presentazione della maglia del Centenario, il presidente azzurro ha ripercorso il cammino compiuto dalla società sotto la sua gestione, sottolineando la crescita sportiva ed economica raggiunta negli ultimi vent’anni. Il numero uno del Napoli ha ricordato il percorso che ha portato il club dalla Serie C ai vertici del calcio italiano ed europeo, evidenziando i due scudetti conquistati e la presenza costante nelle competizioni continentali. “Siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions, celebrando due scudetti e restando in Europa in 16 delle ultime 17 stagioni, diventando una delle realtà più riconosciute del calcio europeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Napoli, De Laurentiis rilancia il progetto: “Ora stadio e centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte”

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Napoli: De Laurentiis non vende e rilancia: nuovo centro sportivo, stadio e calciomercato

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