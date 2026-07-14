Nuovo presidio sociale e culturale in via Quarenghi Gandi | Sia esempio d’integrazione

È stato inaugurato un nuovo presidio sociale e culturale in via Quarenghi. L'obiettivo è promuovere il dialogo, lo scambio e l'integrazione tra i cittadini, contrastando episodi negativi che si verificano in altre aree urbane. Gli organizzatori sperano che il centro possa diventare un esempio di come un presidio possa favorire la coesione sociale e valorizzare le potenzialità del quartiere. La struttura intende essere un punto di riferimento per la comunità locale.

“Siamo convinti che via Quarenghi abbia tante potenzialità e vogliamo che se ne possa parlare come un esempio, un modello di come un presidio sociale e culturale accresca il dialogo, lo scambio e l’integrazione piuttosto che per gli episodi negativi che ogni tanto si verificano come purtroppo avviene in molte altre città”. Così il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, illustra gli obiettivi alla base del progetto pilota “ABQ – Abitare Quarenghi”, nato dalla collaborazione fra il Comune di Bergamo e l’associazione di promozione sociale ABC – Allegra Brigata Cinematica APS. Nell’ambito di questa... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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