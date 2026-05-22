Roma | Gualtieri ‘rigenerazione periferie sia anche sociale e culturale’
Durante un evento alla sede dell’Acquario Romano, il sindaco di Roma ha dichiarato che la rigenerazione delle periferie della città deve includere anche aspetti sociali e culturali. Ha sottolineato la necessità di investire nei quartieri più vulnerabili attraverso servizi dedicati e la promozione di comunità educanti. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle aree periferiche, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e favorire la coesione sociale.
“Bisogna investire nei quartieri più fragili con servizi e comunità educanti”. Lo afferma Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, intervenendo a IMPOSSIBILE 2026 all’Acquario Romano di Roma. Gualtieri sottolinea il ruolo delle associazioni e dei progetti territoriali per ridurre le disuguaglianze tra i quartieri della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Roma: Gualtieri, rigenerazione periferie sia anche sociale e culturale
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