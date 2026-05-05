A Fossacesia è stata riaperta un’edicola in via Lanciano, creando un nuovo punto di riferimento per la comunità locale. La riapertura arriva in un momento di difficoltà nel settore editoriale, ma ha visto l’intervento di investitori che hanno scelto di sostenere il commercio nel territorio. L’apertura di questa edicola rappresenta un elemento di continuità per il quartiere e un segnale di ripresa per il settore.

? Cosa scoprirai Come cambierà il commercio di via Lanciano con questa nuova apertura?. Chi ha deciso di investire nel territorio nonostante la crisi editoriale?. Perché il Comune ha approvato un'esenzione fiscale per le edicole?. Quali nuovi servizi troveranno i cittadini all'interno della tabaccheria Arrizza?.? In Breve L'attività si integra nella storica tabaccheria-ricevitoria Arrizza in via Lanciano 7.. L'assessore Umberto Petrosemolo e il consigliere Carlo Luciani hanno partecipato all'inaugurazione.. Il Comune ha approvato l'esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico.. Il modello punta a diversificare l'offerta per residenti e flussi turistici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossacesia: riapre l’edicola in via Lanciano, un nuovo presidio sociale

Notizie correlate

Dopo mesi senza, a Fossacesia riapre un’edicola: un segnale di fiducia per la città e per il settoreUn segnale di fiducia per la città e per il settore la riapertura di un'edicola a Fossacesia.

Benevento, nasce la Casa del Popolo: un nuovo presidio sociale? Cosa sapere Potere al Popolo Sannio inaugura la Casa del Popolo in piazza Orsini a Benevento.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Dopo mesi senza, a Fossacesia riapre un’edicola: un segnale di fiducia per la città e per il settore; A Fossacesia riapre l’edicola: un segnale di fiducia per la città e per il settore; Fossacesia, riapre l’edicola in via Lanciano: un nuovo presidio per informazione, socialità e turismo; A Fossacesia riapre un’edicola in via Lanciano.

A Fossacesia torna l’edicola, inaugurata oggi in via LancianoDopo mesi senza un’edicola, la città torna ad avere un presidio fondamentale per l’informazione e i servizi di prossimità. È stata inaugurata questa mattina, in via Lanciano n. 7, la nuova edicola, at ... rete8.it

Fossacesia #abruzzo Lungo la Costa dei Trabocchi, il vento disegna traiettorie leggere e colorate. Le vele scorrono sull’acqua come pennellate Un equilibrio perfetto, fatto di sport e natura, luce, vento e libertà. E mentre sulle nevi del Gran Sasso si arc - facebook.com facebook