Le autorità hanno avviato fermi preventivi anche per minorenni in risposta alla crescente presenza di gang giovanili nelle grandi città. La strategia mira a contrastare gruppi di giovani, spesso di origine nordafricana, coinvolti in attività illegali. L’intervento si inserisce in un quadro di misure più ampio per rafforzare la sicurezza pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente come risposta immediata all’aumento di episodi di violenza e illegalità legati a queste bande.

L’emergenza esiste, lo Stato anche. E la risposta che arriva sul tema della sicurezza nelle grandi città legato al la presenza di gang giovanili, spesso di immigrati, spesso nordafricani, i cosiddetti “maranza”, è pesante e definitiva, si spera. Nel decreto approvato in Consiglio dei ministri, il governo Meloni alza un muro di norme rigorose per debellare il fenomeno, molto sentito soprattutto nelle metropoli. Il pacchetto-sicurezza, definito decreto Maranza, ha molte frecce al suo arco: un nuovo avviso orale del questore con divieto di aggregazione in contesti di movida «che costituiscono una grave minaccia dell’ordine e alla Sicurezza... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Città sicure, guerra aperta a maranza e baby gang di immigrati: fermi preventivi anche per i minorenni

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De Luca dichiara guerra ai maranza: Servono forze speciali per debellare questa piaga

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