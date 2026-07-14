Partono domani i lavori di ripavimentazione del manto stradale lungo un tratto della Sp3 "Dell’Acquerino", nel Comune di Cantagallo, dalla località L’Acqua sino a San Quirico. L’intervento, del valore complessivo di circa 700mila euro, rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza. Si tratta di un intervento importante, in previsione anche di non creare disagi a settembre quando sulla Sp3 tornerà anche il transito dei pendolari. Per consentire lo svolgimento dei lavori la Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza che dispone, da domani a giovedì 23 luglio, nella fascia oraria 8-18, la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto interessato dai lavori per tutte le categorie di utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo asfalto sulla "fragile" Sp3. Sicurezza: lavori da 700mila euro

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