Lavori sulla strada provinciale Valle di Vico nuovo asfalto e segnaletica
Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 39 Valle di Vico. Le operazioni prevedono l’applicazione di un nuovo strato di asfalto e la sistemazione della segnaletica. Le attività sono in corso lungo tutta la carreggiata, con interventi che coinvolgono diversi tratti della strada per migliorare le condizioni di percorrenza. La strada rimane aperta al traffico durante i lavori.
Continuano gli interventi di palazzo Gentili sulla viabilità provinciale. Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo la strada provinciale 39 Valle di Vico.I lavori prevedono la stesura di un nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
4K | PERUGIA - ANCONA | Strade Statali 318 di Valfabbrica e 76 della Val d'Esino
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