Nuovi partner e borse di studio da 15mila euro Iliad lancia la quarta edizione di Iliadship

Da open.online 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Iliad ha annunciato la quarta edizione di «Iliadship», un programma di borse di studio da 15.000 euro destinato a studenti universitari. La società continua a sostenere i giovani attraverso questo progetto, che quest’anno prevede l’assegnazione di nuovi partner. La selezione si rivolge a studenti iscritti a corsi di laurea e si basa su criteri specifici, senza ulteriori dettagli sul processo di valutazione.

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Iliad punta ancora sugli studenti universitari e rilancia « iliadship », il programma di borse di studio arrivato alla sua quarta edizione. Il progetto mette a disposizione 10 borse di studio da 15mila euro ciascuna, affiancate da un percorso di mentorship, attività formative e occasioni di networking dedicate agli studenti che intendono proseguire gli studi magistrali. La principale novità di quest’anno è l’ingresso di tre nuovi partner: la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza di Roma, Scaleway, società di public cloud del gruppo iliad, e Treccani Accademia. Una borsa riservata agli studenti della Sapienza. L’accordo con la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza riguarda l’area Arts & Literature. 🔗 Leggi su Open.online

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