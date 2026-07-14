Nuovi partner e borse di studio da 15mila euro Iliad lancia la quarta edizione di Iliadship

Iliad ha annunciato la quarta edizione di «Iliadship», un programma di borse di studio da 15.000 euro destinato a studenti universitari. La società continua a sostenere i giovani attraverso questo progetto, che quest’anno prevede l’assegnazione di nuovi partner. La selezione si rivolge a studenti iscritti a corsi di laurea e si basa su criteri specifici, senza ulteriori dettagli sul processo di valutazione.

Iliad punta ancora sugli studenti universitari e rilancia « iliadship », il programma di borse di studio arrivato alla sua quarta edizione. Il progetto mette a disposizione 10 borse di studio da 15mila euro ciascuna, affiancate da un percorso di mentorship, attività formative e occasioni di networking dedicate agli studenti che intendono proseguire gli studi magistrali. La principale novità di quest’anno è l’ingresso di tre nuovi partner: la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza di Roma, Scaleway, società di public cloud del gruppo iliad, e Treccani Accademia. Una borsa riservata agli studenti della Sapienza. L’accordo con la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza riguarda l’area Arts & Literature. 🔗 Leggi su Open.online

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