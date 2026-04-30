Borse di studio chi perde i requisiti paga | oltre 500mila euro da recuperare

In Friuli Venezia Giulia, oltre 500mila euro devono ancora essere recuperati da studenti che avevano ottenuto borse di studio. La restituzione riguarda coloro che hanno perso i requisiti richiesti durante il percorso di studi, rendendo quindi necessario il rimborso della somma ricevuta. La situazione riguarda un numero considerevole di giovani coinvolti in questa procedura di recupero, che si estende a molti casi di studenti che avevano usufruito dell'aiuto economico.

La borsa di studio non è sempre definitiva. E per centinaia di studenti in Friuli Venezia Giulia il sostegno economico ricevuto si trasforma in un debito da restituire. A fare i conti è l’Ardis, che deve recuperare oltre 500mila euro relativi a contributi erogati ma successivamente revocati per.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Liguria: 500mila euro per 784 borse di studio 2024-25La Regione Liguria ha approvato la graduatoria per le borse di studio dell’anno scolastico 2024-2025, destinando un totale di 500mila euro a favore... Oltre 27mila borse di studio da 250 euro in Campania: come richiederleLe istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania È stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Bando Diritto allo Studio 2025/2026 - Borse di studio: tutti gli studenti idonei dichiarati vincitori; Bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti per la frequenza; Borse di studio 2025/26, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studenti. Borse di studio, chi perde i requisiti paga: oltre 500mila euro da recuperareCrescono i casi di studenti che devono restituire le borse Ardis dopo aver perso i requisiti. Possibile la rateizzazione fino a 18 mesi, ma non per chi abbandona gli studi. In Regione si accende il co ... udinetoday.it 15 borse di studio per i nuovi studenti del Polo universitario grossetano: cerimonia in ComuneGrosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, rinnova il proprio impegno a favore del diritto allo studio e della valorizzazione del merito, attra ... grossetonotizie.com Consegnate al Maga-Hic di Gallarate le borse di studio a 87 studenti meritevoli. - facebook.com facebook Borse di studio, l'annuncio della Regione: "Vincitori tutti gli idonei, messi in campo 200 milioni" ift.tt/HnTuAgm x.com