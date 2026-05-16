Sanza Summer School | bando per 20 borse di studio da 1.000 euro
È stato pubblicato un bando che offre venti borse di studio da 1.000 euro ciascuna per la terza edizione della Sanza Summer School, un percorso formativo che si svolgerà dal 15 al 27 a Sanza. L’iniziativa si concentra sul tema del patrimonio culturale come elemento di sviluppo per i territori e le comunità. Le borse di studio sono destinate a partecipanti interessati a approfondire queste tematiche e potranno essere assegnate fino ad esaurimento. La partecipazione è aperta a studenti e giovani professionisti.
Sono disponibili venti borse di studio da mille euro ciascuna per partecipare alla terza edizione della Sanza Summer School, il percorso formativo dedicato al tema "Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità", in programma a Sanza dal 15 al 27. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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