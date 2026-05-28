Dalla moglie al fratello fino a Zapatero | tutti i guai giudiziari che assediano Sanchez

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pedro Sánchez si trova ad affrontare una serie di guai giudiziari che coinvolgono familiari, tra cui la moglie e il fratello. La situazione si complica ulteriormente con un’indagine riguardante anche Zapatero. La vicenda giudiziaria si aggiunge alle difficoltà politiche del leader, che si prepara a un’estate particolarmente complessa. La crisi legale si intreccia con le sfide politiche e rischia di influenzare il suo ruolo pubblico.

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Per Pedro Sánchez si profila una delle estati politicamente più difficili da quando è arrivato alla Moncloa. Attorno al premier socialista spagnolo si è infatti addensata una fitta rete di procedimenti giudiziari che coinvolgono familiari, ex ministri, dirigenti del partito e persino l’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero. Un mosaico di casi molto diversi tra loro — alcuni fondati su accuse già sostenute dall’Anticorruzione, altri giudicati più fragili o politicamente motivati — ma che insieme stanno erodendo l’immagine del Psoe e alimentando la pressione dell’opposizione conservatrice guidata dal Partido Popular. La stampa spagnola parla ormai apertamente della “ peggiore tempesta giudiziaria ” affrontata dai socialisti negli ultimi anni, con un governo logorato da scandali e indagini che toccano il cuore stesso del potere socialista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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