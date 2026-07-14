Nuovi autovelox installati a Milano | quali strade sono interessate e a che limiti

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, circa 850 autovelox non omologati sono stati spenti sui 4.000 presenti in Italia. A Milano, sono stati installati nuovi autovelox in alcune strade cittadine. I limiti di velocità variano a seconda delle zone, con segnali specifici nelle vie interessate. Nessuna informazione è stata fornita sui modelli o sulle tempistiche di attivazione. La presenza di dispositivi non omologati rimane un problema in tutto il paese.

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio sono stati spenti circa 850 autovelox non omologati sui 4.000 attivi sulle strade italiane. Questo è accaduto in attuazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina i requisiti necessari nei quali gli autovelox devono rientrare per permetterne l’omologazione automatica. Nonostante questo, nel milanese è stata segnalata nei giorni successivi l’installazione di nuovi autovelox su alcune strade provinciali che collegano la periferia alla circonvallazione del capoluogo lombardo. Le opere in questione consisterebbero in installazioni di nuovi sistemi non ancora attivi, di conseguenza non risulterebbero ancora operativi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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