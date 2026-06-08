Nuovi controlli con autovelox e scout | ecco le strade interessate

La Polizia Municipale di Messina ha avviato nuovi controlli stradali con autovelox e scout su diverse vie della città. Le operazioni sono parte di un’azione mirata a prevenire incidenti e garantire il rispetto dei limiti di velocità. Le strade coinvolte non sono state specificate, ma le attività proseguiranno con frequenza. Nessun dettaglio sui risultati o sulle sanzioni già emesse è stato comunicato.

Proseguono le attività del comando della Polizia Municipale di Messina nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali. Da lunedì 8 fino a domenica 14 proseguiranno i controlli della velocità mediante i dispositivi Autovelox e le attività di rilevamento delle infrazioni al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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