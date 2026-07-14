A Firenze, sono state firmate le assunzioni di 51 agenti della polizia municipale. Di questi, 48 hanno firmato un contratto a tempo indeterminato e inizieranno a lavorare già dalla prossima settimana, mentre due entreranno in servizio dal 1° settembre. L’evento si è svolto nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

Firenze, 14 luglio 2026 – Sono in tutto 51 le nuove assunzioni degli agenti della polizia municipale di Firenze. Oggi nel Salone dei Duecento la firma del contratto a tempo indeterminato per 48 neoassunti che entreranno in servizio la prossima settimana, tranne due che indosseranno la divisa dal 1° settembre. Le ulteriori tre assunzioni saranno effettuate nelle prossime settimane portando quindi il contingente a 51 nuovi agenti. Funaro: “Dal governo ancora nessun agente”. La sindaca Sara Funaro ha augurato il benvenuto ai neoassunti insieme all'assessora al Personale Laura Sparavigna e al comandante Francesco Passaretti. “Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: abbiamo assunto oltre 200 agenti, siamo andati avanti adesso con ulteriori 50 arrivando a quota 250 dall’inizio del mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Nuovi agenti della polizia municipale a Firenze, 51 assunzioni: la firma del contratto in Palazzo Vecchio

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2026-02-05 FIRENZE - AGENTI IN MENO PER OLIMPIADI, IRRITAZIONE DEL COMUNE

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