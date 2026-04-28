Vietri sul Mare | la Polizia Municipale è più green due E-bike per gli agenti della Municipale

A Vietri sul Mare, la Polizia Municipale ha adottato due biciclette elettriche come nuovi mezzi di servizio. Gli agenti potranno così spostarsi sul territorio in modo più rapido e sostenibile, senza utilizzo di carburante. Questa scelta mira a ridurre l'impatto ambientale e migliorare la mobilità degli agenti nelle aree urbane. L’introduzione delle e-bike si inserisce in un progetto di promozione di pratiche più ecologiche.

La Polizia Municipale di Vietri sul Mare diventa più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul territorio in modalità più snella ma soprattutto senza inquinare. L’arrivo delle due E-bike è frutto della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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