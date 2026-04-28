Vietri sul Mare | la Polizia Municipale è più green due E-bike per gli agenti della Municipale

Da salernotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vietri sul Mare, la Polizia Municipale ha adottato due biciclette elettriche come nuovi mezzi di servizio. Gli agenti potranno così spostarsi sul territorio in modo più rapido e sostenibile, senza utilizzo di carburante. Questa scelta mira a ridurre l'impatto ambientale e migliorare la mobilità degli agenti nelle aree urbane. L’introduzione delle e-bike si inserisce in un progetto di promozione di pratiche più ecologiche.

La Polizia Municipale di Vietri sul Mare diventa più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul territorio in modalità più snella ma soprattutto senza inquinare. L’arrivo delle due E-bike è frutto della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Vietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bike

Vietri sul Mare, nominato il nuovo comandante della Polizia MunicipaleVietri sul Mare ha un nuovo comandante della Polizia Municipale: è Alfredo Avallone, sottufficiale in quiescenza proveniente dalla Guardia di Finanza.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al Museo della Ceramica Contemporanea di Vietri sul Mare: Tracce di un viaggio - Napoli Village; Spaccio tra Cava e Vietri: sequestrata droga e telefonini, due arresti; GDF SALERNO: operazione a contrasto dello spaccio di droga con sequestro di diverse sostanze psicotrope tra cava de’ tirreni e Vietri sul Mare. Nell'ambito di mirati controlli in materia di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, sequ; Nascondevano 14 pannetti di hashish e una noccoliera in un deposito: due arresti.

polizia municipale vietri sul mare laLa Polizia Municipale di Vietri sul Mare è più green e viaggia anche in E-bikeStampaDa oggi la Polizia Municipale di Vietri sul Mare è più green: sono infatti entrati a far parte dei mezzi di servizio due biciclette elettriche che consentiranno agli agenti di muoversi sul terri ... salernonotizie.it

polizia municipale vietri sul mare laVietri sul Mare, la Polizia Municipale diventa green: arrivano le e-bikeVietri sul Mare compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Da oggi, infatti, la Polizia Municipale potrà contare su due nuove e-bike, ... zon.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.