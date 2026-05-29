La polizia municipale si rafforza Basile accoglie 26 nuovi agenti

La polizia municipale ha ricevuto 26 nuovi agenti, rafforzando i servizi sul territorio. L’arrivo di queste unità si verifica in concomitanza con il ritorno del sindaco a Palazzo Zanca.

Il ritorno a Palazzo Zanca del sindaco Federico Basile coincide, questa mattina, con una delle azioni più significative del percorso amministrativo degli ultimi anni. Nella Sala Ovale del Comune, insieme alla segretaria generale Rossana Carrubba e al comandante della Polizia Municipale Giovanni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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