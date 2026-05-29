Da carabinieri colpo a clan romano della Magliana | i due capi progettavano di uccidere esponente clan Senese e complice Diabolik

I carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia hanno arrestato due uomini ritenuti leader di un clan romanesco. Durante un'operazione, sono stati trovati piani per eliminare un esponente di un altro clan e un suo complice, noto come Diabolik. L’indagine ha portato al sequestro di armi e materiali utilizzati per la preparazione dell’attacco. Le forze dell’ordine hanno anche individuato vari depositi di armi e documenti riconducibili alla rete criminale.

(Adnkronos) – Ennesimo colpo dei carabinieri e della Dda alla criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un'organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. In totale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Maxi blitz a Roma contro il clan Senese, 14 arresti

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