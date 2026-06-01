Il procuratore Gratteri | Registi raccontino le nuove mafie attive nel dark web e con rapporti con politica

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la serata finale di un festival internazionale, il procuratore di Napoli ha evidenziato che le nuove mafie operano principalmente nel dark web e mantengono legami con politica e istituzioni. Ha invitato registi a documentare queste evoluzioni criminali, sottolineando che i crimini tradizionali sono stati sostituiti da attività online e rapporti con figure politiche. Nessuna informazione è stata fornita su nomi o enti specifici.

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Alla serata conclusiva del Celico International Arts Festival il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato delle nuove mafie e delle evoluzioni: non più sparatorie, ma crimini commessi nel dark web e con saldi rapporti con politica e istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul referendum

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