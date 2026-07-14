Una commissione speciale è stata istituita per esaminare le nuove centrali energetiche previste a Forlì e il loro possibile impatto sul territorio. La discussione pubblica si terrà entro la fine di luglio e sarà dedicata alla chiarezza su questioni legate alle infrastrutture energetiche. La convocazione segue le recenti approvazioni e le preoccupazioni espresse da alcune parti interessate riguardo alle conseguenze ambientali e sociali delle nuove installazioni.

Forlì, 14 luglio 2026 – Il futuro energetico del territorio forlivese e l'impatto delle nuove infrastrutture saranno al centro di un confronto pubblico straordinario alla fine del mese. Per il prossimo 30 luglio è stata infatti ufficialmente convocata la Commissione consiliare speciale con l'obiettivo di analizzare nel dettaglio le procedure di autorizzazione, le normative vigenti e i nodi tecnici legati alla nascita o al potenziamento degli impianti di energia rinnovabile nel Comune di Forlì. L'appuntamento è stato formalizzato dagli assessori Luca Bartolini e Giuseppe Petetta, che hanno coordinato l'organizzazione della seduta raccogliendo l'adesione dei vari enti coinvolti nelle delicate fasi istruttorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove centrali energetiche a Forlì: arriva una commissione speciale per fare chiarezza

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