Forlì accende il futuro | al via due comunità energetiche rinnovabili

A Forlì sono state avviate due comunità energetiche rinnovabili, segnando un passo concreto verso l’uso di fonti di energia più sostenibili. Le iniziative prevedono la produzione e la condivisione di energia tra cittadini e imprese, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Le Cer rappresentano un esempio di come si possano coinvolgere le comunità locali in progetti di innovazione energetica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Forlì compie un nuovo e importante passo verso la transizione energetica con l’attivazione di due Comunità energetiche rinnovabili (Cer). “Queste realtà offrono ai cittadini, imprese ed enti un'occasione concreta per produrre e condividere direttamente energia rinnovabile favorendo l’autoconsumo.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabiliUna giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del... Comunità energetiche rinnovabili: la strategia del prosumerRoma, 8 aprile 2024 – Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano la frontiera più avanzata della transizione ecologica, spostando il...