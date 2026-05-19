Buco della sanità e aumento Irpef centrodestra all' attacco | Una commissione d' indagine per fare chiarezza
Il centrodestra ha annunciato l’intenzione di istituire una commissione d’indagine per fare chiarezza sulla gestione dei fondi sanitari e sull’aumento dell’addizionale Irpef deciso recentemente. La manovra, presentata dal presidente di una regione, prevede un incremento delle tasse per coprire un disavanzo di 350 milioni. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche: da un lato, l’opposizione critica la scelta, dall’altro, la maggioranza difende la misura come necessaria per sanare i conti.
La manovra presentata nei giorni scorsi dal presidente Decaro, con l'aumento dell'addizionale Irpef per ripianare il disavanzo della sanità da 350 milioni della sanità regionale, ha acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione.L'aumento dell'IrpefPer la Regione, come spiegato nel corso della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
BUCO SANITÀ, SCATTA IL COMMISSARIAMENTO. CENTRODESTRA: SUBITO UNA COMMISSIONE D'INDAGINE
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