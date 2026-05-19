Buco della sanità e aumento Irpef centrodestra all' attacco | Una commissione d' indagine per fare chiarezza

Il centrodestra ha annunciato l’intenzione di istituire una commissione d’indagine per fare chiarezza sulla gestione dei fondi sanitari e sull’aumento dell’addizionale Irpef deciso recentemente. La manovra, presentata dal presidente di una regione, prevede un incremento delle tasse per coprire un disavanzo di 350 milioni. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche: da un lato, l’opposizione critica la scelta, dall’altro, la maggioranza difende la misura come necessaria per sanare i conti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui