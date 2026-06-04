La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo base della nuova legge elettorale, chiamato “Bignami bis”. I tempi per gli emendamenti sono stati ridotti, con le opposizioni che definiscono la decisione una “umiliante forzatura”. La proposta della maggioranza passa così alla fase di discussione, senza ulteriori modifiche sui tempi. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato la nuova proposta della maggioranza, il cosiddetto “ Bignami bis ” (dal nome del capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami) come testo base per la discussione sulla legge elettorale. Rispetto alla versione licenziata nei mesi scorsi dal Consiglio dei ministri, il premio di maggioranza resta fissato in settanta seggi alla Camera e 35 al Senato, ma verrà assegnato solo se la stessa lista o coalizione arriverà prima in entrambi i rami del Parlamento e supererà la soglia del 42% (non più del 40%). Il tetto massimo dei seggi raggiungibili con il premio, poi, scende da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato, così da impedire il raggiungimento del 60% che permetterebbe alla maggioranza del momento di eleggere da sola vari organi di garanzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, approvato il testo base: tempi compressi sugli emendamenti. Le opposizioni: “Umiliante forzatura”

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Senate Republicans Approve Major Policy Bill, House Vote Next

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