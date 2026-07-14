Alla Camera si svolge un’assemblea congiunta dei gruppi del Partito Democratico, convocata per discutere sulla legge elettorale. La riunione è iniziata con una relazione della segretaria del partito, in una sala alla Camera. La convocazione coinvolge i gruppi parlamentari di Camera e Senato e si concentra sulla situazione e sui prossimi passi relativi alla normativa elettorale.

È iniziata con la relazione della segretaria Elly Schlein, in Sala Salvatori alla Camera, l'assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato convocata per fare il punto sulla legge elettorale. Dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero, sono tanti i nodi ancora aperti sulla legge elettorale.Il testo sul quale da oggi partono le votazioni in Aula a Montecitorio prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (fino a un tetto di 220 eletti nel primo caso e 113 nel secondo) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Legge elettorale, il dibattito alla Camera in diretta | Schlein convoca i gruppi Pd per fare il punto

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LEGGE ELETTORALE: il Parlamento attacca le PREFERENZE. Chi perde il potere

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