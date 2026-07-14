Nuova Ford Fiesta 2027 | ritorna anche ST

Ford ha annunciato il ritorno della Fiesta nel 2027, includendo anche la versione sportiva ST. La decisione segue il ritiro del modello nel 2023, che aveva lasciato un vuoto nel mercato europeo. La casa automobilistica ha deciso di riprendere la produzione di berline e hatchback compatte, abbandonando temporaneamente la strategia centrata esclusivamente sui SUV. La nuova Fiesta sarà disponibile con motorizzazioni tradizionali e, si presume, anche con versioni elettriche.

Il ritiro della Ford Fiesta nel 2023 ha lasciato un vuoto enorme nel mercato europeo, ma la situazione è radicalmente cambiata. Ford ha avviato una decisa inversione di rotta rispetto alla strategia dei soli SUV e ha confermato ufficialmente il ritorno delle berline e hatchback compatte a partire dal 2027. La nuova generazione della Ford Fiesta è parte integrante di questo rilancio (chiamato internamente piano Ready, Set, Ford ). Ecco tutti i dettagli tecnici, le indiscrezioni strategiche e gli scenari realistici su come sarà la Ford Fiesta 2027. La Base Tecnica: L’Alleanza Strategica con Renault. Per abbattere i costi e accelerare i tempi di sviluppo, Ford ha stretto una partnership strategica con Renault. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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