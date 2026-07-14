Il sindaco di Ottana, rieletto lo scorso giugno, è stato arrestato e portato in carcere. Era già agli arresti domiciliari per tentata concussione in concorso quando è stato confermato nel suo incarico. La sua rielezione è avvenuta mentre si trovava sotto restrizioni domiciliari. Ora si trova in carcere, dopo l’arresto successivo. La vicenda riguarda il suo incarico di primo cittadino nel Comune del Nuorese.

Era stato rieletto lo scorso giugno il sindaco di Ottana, nel Nuorese, Franco Saba. Peccato che la sua rielezione fosse avvenuta mentre si trovava ai domiciliari per tentata concussione in concorso. Nella giornata di lunedì l'aggravamento della misura cautelare cui l'amministratore era stato sottoposto dal 12 maggio scorso. Saba è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. Il provvedimento è stato disposto dal gip della città a causa di presunte violazioni delle prescrizioni imposte all'indagato mentre era ristretto ai domiciliari. Il sindaco avrebbe intrattenuto conversazioni con politici e altre personalità con cui non avrebbe potuto avere contatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nuoro, finisce in carcere sindaco rieletto mentre era ai domiciliari

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