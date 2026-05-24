La donna aveva violato i domiciliari restando in casa, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine. Il suo compagno ha presentato prove che hanno portato all’arresto, documentando comportamenti che dimostravano la sua presenza fuori dai limiti concessi. Dopo l’arresto, la donna è stata trasferita in carcere, mentre in precedenza era stata posta agli arresti domiciliari.

? Punti chiave Come ha fatto la donna a violare i domiciliari restando in casa?. Quali prove ha raccolto il compagno per far arrestare la donna?. Perché le misure cautelari non hanno fermato le molestie a Osteria del Curato?. Cosa accadrà ora alla donna dopo il trasferimento nel carcere di Rebibbia?.? In Breve Vittima ha documentato quotidianamente ogni episodio molesto nella zona Osteria del Curato.. Carabinieri della stazione Roma Appia hanno accertato la violazione delle misure cautelari.. La quarantaseienne è stata trasferita presso la struttura carceraria di Rebibbia.. La condotta ha trasformato i domiciliari in pressione psicologica per il convivente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking a Roma: il compagno ai domiciliari finisce in carcere

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