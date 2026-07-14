Nube di polvere sahariana da oggi sull’Italia cos’è e gli effetti del fenomeno mostrato dalle mappe Skiron

Una nube di polvere sahariana sta interessando l’Italia, secondo le mappe Skiron. Il fenomeno si verifica quando i venti trasportano particelle di polvere minerale dal deserto del Sahara verso l’Europa. La polvere raggiunge il suolo in modo diffuso, alterando la qualità dell’aria e influenzando le condizioni atmosferiche. Le mappe mostrano la diffusione del fenomeno e le aree più colpite, senza prevedere effetti specifici a livello sanitario o ambientale.

Il fenomeno naturale che porta polvere minerale proveniente dal Sahara è tornato a interessare l’Italia. Come si forma e quali effetti sono gli effetti previsti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Previsioni Meteo, la sabbia del Sahara all'assalto dell'Italia: cieli giallo-rossi in arrivo!

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