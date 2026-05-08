Nella regione della Basilicata, si prevede un aumento della presenza di polvere sahariana nell’atmosfera, che potrebbe ridurre la visibilità nelle aree più conosciute, come i Sassi. Le temperature sono previste subire un calo improvviso già a partire da sabato, influenzando le condizioni meteorologiche locali. Si segnalano anche possibili temporali e piogge, che potrebbero interessare le zone interessate da questa ondata di polvere desertica.

? Punti chiave Come influenzerà la polvere sahariana la visibilità tra i Sassi?. Perché le temperature subiranno un brusco cambiamento già da sabato?. Quando colpiranno l'entroterra i temporali previsti dagli esperti?. Cosa accadrà alle temperature dopo il breve assaggio estivo?.? In Breve Matera registra 20 gradi di massima e 13 di minima con piogge intermittenti.. Potenza segna 13 gradi di massima e 8 di minima con piogge mattutine.. Dal 9 al 12 maggio le temperature al Sud raggiungeranno i 30 gradi.. Nuova perturbazione atlantica prevista per mercoledì 13 maggio su Europa centro-meridionale.. Il cielo sopra Matera e Potenza si tinge di un grigio lattiginoso questo venerdì 8 maggio 2026, mentre un impulso instabile attraversa il centro del Sud Italia portando con sé polveri provenienti dal deserto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata sotto la polvere sahariana: rischio temporali e piogge

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