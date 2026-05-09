A Cagliari, si prevede un aumento della presenza di polvere sahariana a causa di uno scirocco che porta polveri provenienti dal deserto. La polvere potrebbe influenzare la pulizia delle auto e creare una patina rossastra sulla spiaggia. Le piogge rosse sono attese nel pomeriggio e potrebbero essere associate a questo fenomeno atmosferico. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore per eventuali aggiornamenti.

? Punti chiave Come influenzerà la polvere sahariana la pulizia delle auto a Cagliari?. Quando colpiranno esattamente le piogge rosse nel pomeriggio?. Perché il mare del Canale di Sardegna diventerà così instabile?. Cosa accadrà alle temperature con l'arrivo dello scirocco africano?.? In Breve Umidità all'80% e temperature tra 12°C e 22°C nel capoluogo sardo.. Probabilità di piogge rosse al 65% nel pomeriggio e 35% di notte.. Vento da est a 15 kmh con mare mosso nel Canale di Sardegna.. Accumulo di sabbia su superfici esterne e vetrate nei quartieri di Cagliari.. Sabato 9 maggio 2026, l’area di Cagliari affronta un repentino mutamento meteo con l’arrivo di correnti calde e polvere sahariana che minacciano il sole della mattinata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, arriva il deserto: scirocco e polvere sahariana sul litorale

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