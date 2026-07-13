Accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria 2026 2027 | iscrizioni al semestre filtro dal 13 luglio Decreto e allegati

Le iscrizioni per il semestre filtro di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria 20262027 apriranno il 13 luglio, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 941. Il decreto, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, disciplina le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in queste discipline. Sono allegati i documenti ufficiali che regolano le modalità di iscrizione e selezione.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale n. 941 per regolamentare le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. L'articolo Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria 20262027: iscrizioni al semestre filtro dal 13 luglio. Decreto e allegati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Accesso a Medicina, respinto il ricorso dei docenti: il semestre filtro resta in vigore

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