Marvel Studios ha affidato a Michael Waldron lo sviluppo di un nuovo film dedicato a Nova, dopo il suo lavoro di successo su Loki. La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline. Waldron, considerato una delle figure più affidabili tra le menti creative dei Marvel Studios, si occuperà di portare sul grande schermo il personaggio legato all’universo cosmico della Casa delle Idee. La decisione segue il riscontro positivo ottenuto dal suo precedente lavoro.

Il futuro cosmico della Casa delle Idee si arricchisce di un tassello fondamentale che i fan invocavano da anni. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, i Marvel Studios hanno affidato lo sviluppo di un film dedicato a Nova a Michael Waldron, una delle menti creative più fidate e di successo della compagnia. Le indiscrezioni hanno trovato conferma dopo che la scorsa settimana era trapelato in rete il tesserino sindacale della WGA dello sceneggiatore, in cui il progetto compariva misteriosamente tra i suoi crediti. Gli insider sottolineano che la pellicola si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo pre-produttivo, ma l’accordo prevede che l’autore firmi la sceneggiatura con l’obiettivo di sedersi anche dietro la macchina da presa in veste di regista qualora il progetto ricevesse il definitivo semaforo verde. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nova: Marvel Studios affida il film a Michael Waldron dopo il successo di Loki

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NOVA Is BACK! Marvel Gives Avengers: Doomsday Writer The Keys

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