Michael Jackson il film verso il sequel | Lionsgate conferma lo sviluppo di Michael 2

Lionsgate ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un sequel del biopic dedicato a Michael Jackson, dopo il successo ottenuto dal primo film a livello mondiale. La produzione di un secondo capitolo, chiamato “Michael 2”, è confermata dai rappresentanti dello studio, che hanno espresso entusiasmo riguardo a questa decisione. La notizia arriva in seguito alla forte ricezione del film originale, che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La nuova produzione dovrebbe riprendere la narrazione sulla vita del cantante.

Il successo planetario del biopic su Michael Jackson ha spinto Lionsgate a muoversi verso la produzione di un sequel, con i vertici dello studio che hanno confermato ufficialmente l’entusiasmo per lo sviluppo di “Michael 2”. Il film originale, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, si appresta a diventare la prima pellicola della Lionsgate a superare il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale; in questo contesto di trionfo commerciale, il CEO Jon Feltheimer ha chiarito la visione dell’azienda per il futuro del franchise: “Crediamo che ci sia ancora molta roba da raccontare e molta... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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MICHAEL JACKSON : LE FILM QUI L' A T*E UNE SECONDE FOIS. (DECRYPTAGE)

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Lionsgate dà aggiornamenti sul secondo film di Michael Jackson reddit

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