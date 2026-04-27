Michael re anche al cinema | il film su Michael Jackson incassa più di 6 milioni

Il biopic su Michael Jackson ha riscosso un grande successo al suo debutto nelle sale italiane e internazionali, incassando oltre sei milioni di euro. La pellicola, che ripercorre la vita e la carriera del cantante, ha attirato numerosi spettatori sia in Italia che negli Stati Uniti, dove il film è stato distribuito contemporaneamente. La produzione ha ottenuto risultati significativi al botteghino fin dai primi giorni di programmazione.

Il weekend del 23-26 aprile ha segnato un momento di svolta per il cinema mondiale grazie al debutto di Michael, il biopic dedicato al Re del Pop diretto da Antoine Fuqua. Nonostante un'accoglienza della critica piuttosto fredda (con un punteggio del 38% su Rotten Tomatoes), il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente, premiando l'interpretazione di Jaafar Jackson, nipote del "king", con ottimi voti all'uscita dalle sale (CinemaScore "A-") In Italia, Michael (distribuito da Universal) ha letteralmente scosso il mercato, incassando 5.311.687 euro nel classico weekend di quattro giorni. Se si considera l'uscita anticipata a mercoledì 22 aprile, il totale sale a oltre 6,4 milioni di euro, con una media per cinema straordinaria di 8.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michael, re anche al cinema: il film su Michael Jackson incassa più di 6 milioni MICHAEL : pourquoi le film sur Michael Jackson est une grosse arnaque Notizie correlate Michael, al cinema il film sulla vita di Michael Jackson, interpretato da suo nipote JaafarA quasi quattro anni dal suo annuncio, e a più di due dall'inizio delle riprese, arriva finalmente al cinema il primo film che racconta la storia di... Michael Jackson rivive al cinema: in arrivo la colonna sonora ufficiale del film “Michael”Il 24 aprile esce “Michael: Songs from the Motion Picture”, la colonna sonora del biopic su Michael Jackson interpretato da Jaafar Jackson L’attesa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers, nel biopic anche capi realmente indossati dal Re del Pop; Michael, il biopic sul Re del Pop: dagli esordi nei Jackson 5 al trionfo di Thriller; Michael Jackson, al cinema il biopic che narra l'ascesa del re del pop; Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: Miglior biopic di sempre, noioso e monotono. Michael, re anche al cinema: il film su Michael Jackson incassa più di 6 milioniMichael il biopic su Michael Jackson, sbanca ai botteghini italiani (e non solo) e si prende tutto: più di 6 milioni di incassi, in cima alla classifica. Ma sta per arrivare Il Diavolo veste Prada 2 ... gazzetta.it Michael, il Re è tornato! Pioggia di record per il film con Jafaar JacksonIl biopic di Michael, ora nelle sale, ha fatto registrare numeri pazzeschi al box office italiano, americano e globale ... bestmovie.it Michael fa la storia e diventa il PIÙ GRANDE DEBUTTO DI SEMPRE PER UN BIOPIC! Il film sulla vita di Michael Jackson incassa ben 217.4 milioni di dollari al botteghino. Numeri da record - facebook.com facebook Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com