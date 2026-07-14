Notti di Talento si sono concluse con la vittoria di una sedicenne pisana, che ha portato Broadway a Eliopoli. Durante la serata, ha interpretato con energia “Cabaret” di Liza Minelli, sorprendendo il pubblico. La sua performance è stata molto apprezzata e ha ricevuto il massimo dei voti dalla giuria. La ragazza ha mostrato grande sicurezza sul palco, conquistando il pubblico con la sua presenza e il suo talento. La finale si è svolta senza incidenti o imprevisti.

Alla fine la sedicenne pisana Beatrice Cosentini porta Broadway a Eliopoli. È stata la sua energica interpretazione di Cabaret di Liza Minelli a convincere la giuria e infiammare il pubblico dell’arena spettacoli di Calambrone a vincere, domenica sera, la terza serata di selezione di Notti di talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner, e a staccare il pass per la finale in programma il 19 agosto sul grande palco di piazza Viviani a Marina di Pisa. Con lei si guadagnano un posto alla finalissima anche anche i sangimignanesi Sofia Bardotti e Alessio Colomboli, in arte Lil Jc, che hanno presentato il loro inedito ’Due opposti’, il livornese Alessio Palagi, con l’inedito ’Notti nere’, ex aequi con la bibbonese Benedetta Boraso, che ha presentato una struggente e sofisticata versione di ’Come una Turandot’ di Irene Fargo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notti di Talento entra nel vivo . Beatrice vola con la sua Broadway

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