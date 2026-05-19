A Manfredonia il festival “Con gli Occhi Aperti” si avvicina alla sua fase centrale con una serie di eventi che coinvolgono musica e spettacoli. La serata principale prevede l’esibizione di “RAPsodia”, un gruppo musicale presente sul palco. Contestualmente, sono in programma gli spettacoli “In viaggio con le storie” e “Arcipelago”, che si svolgono in diverse location della città. Le iniziative sono rivolte a un pubblico vario e si svolgono nel rispetto del calendario stabilito dagli organizzatori.

Il festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti”, arrivato alla sua diciottesima edizione, entra nel vivo della sua programmazione. Giovedì 21 maggio, al Teatro “Dalla” di Manfredonia, l’appuntamento è con la musica dell’Orchestra sociale dei Felici Pochi, il progetto degli Apocrifi che coinvolge 35 giovani musicisti tra i 7 e i 23 anni guidati dal M° Fabio Trimigno. L’Orchestra, non un semplice organico musicale, da anni è uno spazio di ricerca permanente sul suono e sull’ascolto, una bottega del fare e una palestra dell’errore, in cui ci si riconosce musica ancora prima di suonarla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il festival “Con gli Occhi Aperti” entra nel vivo a Manfredonia con la musica di “RAPsodia” e gli spettacoli “In viaggio con le storie” e “Arcipelago”

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