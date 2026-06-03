Il processo riguarda un debito di 32.000 euro legato a droga e minacce con una pistola. La discussione si è svolta questa mattina davanti al Tribunale collegiale di Napoli. Sono stati ascoltati testimoni e sono stati presentati elementi di prova. La vicenda coinvolge accuse di estorsione e detenzione illegale di armi. La prossima udienza è stata fissata per una nuova discussione.

Tempo di lettura: 2 minuti È proseguito questa mattina davanti al Tribunale collegiale di Napoli il processo nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea su una presunta organizzazione dedita al traffico di cocaina tra Napoli, il Sannio e l’Irpinia, con contestazioni anche per episodi di estorsione aggravata e violenza. Nel procedimento sono imputati Gennaro Musella, 67 anni, di Napoli, Patrizio Buonocore, 72 anni, residente a Giugliano in Campania, Giuseppe Mucci, 58 anni, di Benevento, Roberto Marino, 54 anni, di Altavilla Irpina, Bruno Adinolfi, 33 anni, di Napoli, e Sabato Ferrante, 29 anni, di Avellino. La posizione di Edoardo Musella, ritenuto dagli inquirenti promotore e organizzatore del presunto gruppo criminale, viene trattata separatamente in un distinto procedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Debito di droga da 32mila euro e minacce con la pistola: il processo entra nel vivo

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