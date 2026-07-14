Nora Puntillo, morta domenica a Napoli, ha insegnato a molte generazioni di giornalisti a scrivere velocemente. Ricordata per aver detto ai giovani di battere sulla tastiera con tutte e dieci le dita, ha lasciato un segno nel mondo del giornalismo. La sua influenza si è estesa anche attraverso citazioni di colleghi e commentatori, che hanno sottolineato il suo ruolo nel formare professionisti e nel promuovere una scrittura rapida e precisa.

Lo ha già scritto Antonio Polito, l’ho ripetuto io e chissà quanti altri potrebbero ancora testimoniarlo: Nora Puntillo - scomparsa domenica a Napoli - ha insegnato a scrivere a più di una generazione di giornalisti. Lo ha fatto all’Unità, a Paese Sera, al Roma. È anche per questo che è stata un punto di riferimento assoluto nella Napoli di Lauro, delle mani sulla città, di Carlo Fermariello sulle barricate cinematografiche dell’antiabusivismo, delle giunte rosse di Maurizio Valenzi e della difficile ricostruzione dopo il terremoto; in una città, vale ricordarlo, costantemente minacciata dalle emergenze sociali e sotto l’assedio della violenza camorristica. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Nora Puntillo, scrivere alla velocità del pensiero. E ai giovani giornalisti diceva: «Dovete battere sulla tastiera con tutte e dieci le dita»

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